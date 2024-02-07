Isparta'da ehliyetsiz sürücü takla atan araçta hayatını kaybetti

DHA
Isparta'da Senirkent-Yalvaç kara yolunda 17 yaşındaki Görkem Özdamar, kullandığı 32 NC 666 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan otomobil, takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendisi öldü arkadaşı yaralandı
Sürücü Özdamar'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan arkadaşı 19 yaşındaki Bayram Ali Budak ise ambulansla hastaneye götürüldü.
Jandarma, sürücü Özdamar'ın ehliyetinin olmadığını tespit etti.
Kaza sonrası otomobilin hız göstergesinin de 140'ta takılı kaldığı, sürücünün emniyet kemeri takmadığı belirlendi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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