Isparta'da eşini öldüren koca, ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı Tartıştığı eşini öldüren cani kocaya, hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Talihsiz kadının aile avukatı, kararı veren mahkeme heyetini “Kadınlarımızın hiç kimsenin kölesi olmadığını, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tüm dünyaya ilan etmiştir” diyerek kutladı.

DHA

Geçen yıl tarih 2 Ekim'i gösterirken, bir kadının daha kocası tarafından hayatına son verildi.

Cinayet, Isparta’nın Büyükgökçeli köyünde işlendi.

38 yaşındaki Sezer Işık, ormandaki ağılda tartıştığı 40 yaşındaki eşi Yadigar Işık'a tabancayla ateş etti.

Karar duruşması

Yaralanan Işık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Jandarma, kaçan Sezer Işık'ı Isparta-Eğirdir kara yolunda yakalayıp, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Sezer Işık hakkında, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Işık, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

"Olay istemeden başıma geldi, pişmanım"

Sanık Işık, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken; şikayetçi avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına katılan avukat, sanık avukatı ve Yadigar Işık'ın babası ile kardeşleri salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığa hakkında istenilen cezaya ilişkin savunmasını sordu.

Sanık Işık, "Olay istemeden başıma geldi. Pişmanım." dedi.

Müşteki avukatları ise suçun sabit olduğu ve sanığın daha önceki eylemlerini de hatırlatarak, en üst sınırdan ceza alması talebinde bulundu.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı

Sanık avukatı da olayın kaza olduğunu savunarak, müvekkili için beraat talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, Işık'ı istinaf yolu açık olmak üzere ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırdı.

Heyet, sanığın olaydan pişmanlık duyduğuna ilişkin bir kanaat oluşmaması, çocukların gözü önünde olayın cereyan etmesi gibi nedenlerden dolayı da 'takdir indirimi' uygulanmamasına karar verildiğini açıkladı.

Sanık hakkında 'ruhsatsız tabanca taşımak' suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL para cezası verildi.

"Kadınlarımız kimsenin kölesi değildir"

Duruşma sonrası konuşan Yadigar Işık'ın babası Ali Danışman, "Adalete güveniyorum" dedi.

Ailenin avukatlarından Arif Ersoy ise şunları söyledi:

Bu olay, Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Kadınlarımızın hiç kimsenin kölesi olmadığını, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tüm dünyaya ilan etmiştir. Türkiye, bir hukuk devletidir. Kadınlarımız eş olarak geldiği yerden kefenle gitmemesi gerektiğini, kimsenin onları gelinlikle çıkarıp, kefene koymayacağını, 1'inci Ağır Ceza Heyeti tüm dünyaya ilan etmiştir. Burada kadın haklarını savunmaktayız. Kadınlarımız kimsenin kölesi değildir. Kadınlarımız gittiği yerden kocalarının kurşunuyla mezara gitmemesi gerektiğini Türk adaleti, şu anda tüm dünyaya duyurmuştur. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştır. Mahkeme heyetini tebrik ve teşekkür ediyoruz. En ağır ceza verilmiş ve hiçbir indirim uygulanmamıştır.

"Mücadelemiz devam edecektir, hiç korkmasınlar"

Avukat Büşra Danışman da "Kadınlarımızın her zaman arkasındayız, mücadelemiz devam edecektir, hiç korkmasınlar. Her türlü, her şekilde kadınlar olarak dimdik durduğumuzu ve onların yanında olduğumuzu bilsinler. 'Takdir indirimi' uygulanmadan bu şekilde emsal olacak bir karar verildi. Teşekkür ediyoruz." dedi.