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İHA

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Musa A.A. idaresindeki küspe yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kamyon, önce park halindeki Opel marka otomobile, ardından başka bir otomobile çarptı.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Hızla ilerleyen kamyon üç tekerlekli bisiklet ve bir römorklu motosikleti de altına aldı.

Cadde üzerindeki çöp konteyneri de kamyonun çarpması sonucu hurdaya döndü.

Olay anında park halindeki araçların sürüklenmesi, köy sakinlerinde paniğe neden olurken, kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri taraflar arasında tutanak tuttu.

Kamyon şoförü ise tüm hasarı karşılayacağını bildirdi.

"ŞÜKÜR Kİ CAN KAYBI OLMADI"

Kazayı kıl payı atlatan köy sakini Ali Özkanlı, o anları şöyle anlattı: