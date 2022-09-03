İşlettiği çay ocağı çalışanı tarafından soyulan Halis Karabulut, “Garip diye çocuğu çalıştırmak için aldım. 50 bin lira değerindeki makine ve ekipmanları kamyonete yükleyip götürdü.” dedi.

Isparta’da, Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir iş hanında çay ocağı işleten Halis Karabulut, 29 Ağustos sabahı iş yerinin soyulduğunu fark etti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

DHA’nın haberine göre; bir gün önce, saat 21.30 sıralarında iş yerine gelen 1'i kadın 3 kişinin, çay ocağındaki malzemeleri kamyonete yükleyip götürdüğü belirlendi.

Halis Karabulut, şüphelilerden birinin yanında çalışan C.Ö.K. olduğunu tespit etti. Bir şüphelinin de nakliye işi yaptığını değerlendiren polis, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

“Ben garip diye çocuğu aldım işe”

Halis Karabulut, yaşadığı olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sakın ola bu zamanda kimseye güvenmeyin. Ben garip diye çocuğu aldım işe, çalıştırmak için. Apart tuttum, kıyafetler, cep telefonu aldım ama en sonunda dükkanı bu hale getirdi. Pazar akşamı dükkandaki 50 bin lira değerindeki makine, ekipmanları yanındaki 1 kadın, 1 erkek arkadaşıyla kamyonete yükleyip götürdüler.





“Kendi ellerimle çorbalar yaptım, kıyafetler aldım”

İnternetten verdiğim iş ilanına başvuru yaptı. Görüştüğümde sokakta kaldığını, kimsesi olmadığını, annesini yeni kaybettiğini, Sivas'tan yeni geldiğini, cezaevinden yeni çıktığını, bir şans verilmesini istediğini söyledi. 'Tamam, gel beraber çalışalım' dedim. 3 gün sonra 1 kavgaya karışmış, sakatlanmış ama bana bisiklet kazası geçirdiğini söyledi. Ben bunu yatırdım, kendi ellerimle çorbalar yaptım, kıyafetler aldım. İyileştiğinde beraber çalışacaktık ama pazar akşamı arkadaşını çağırıp buradaki bütün eşyayı kamyonete yükleyip kaçıp gittiler. Isparta'nın her yerinde mobese kamerası var ama çaldıkları kamyonetin plakasını dahi tespit edemedik.

Isparta’da gariban diye işe aldığı şahıs, iş yerini soydu VİDEO



“Bu zamanda kimseye güvenmeyin”

Tost makinesi, sanayi tipi bulaşık makinesi, çay makinesi, 15 telsiz, buzdolabı her şeyi götürdü. Bir çay kaşığı dahi bırakmamış. Adam silme sıyırmış götürmüş. Nasıl vicdan anlamıyorum? Esnafımız da bu çocuğu garip diye biliyordu. Herkes yardım etti. Bütün herkes bunu sahiplendi ama bu çocuk bunu yaptı bize. Bu zamanda kimseye güvenmeyin, bu zaman o zaman değil. Herkes iyi insan değil.”





“Lokantadan her akşam yemeğini verdim”

Karabulut'un iş hanından komşusu olan restoran işletmecisi Oğuz Çavuş (19) da "Şahsı çok tanımıyorduk, Halis Abim gariban dedi. Ben lokantadan her akşam yemeğini verdim, yeri geldi cebine para koydum. Böyle bir şey yapacağını sanmıyordum. İnşallah en kısa zamanda eşyalar bulunur." dedi.