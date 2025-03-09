Isparta’da ilçe belediye başkanı ve ailesi kazada yaralandı

İHA

Bugün saat 15.30 civarında, Eğirdir-Isparta Karayolu'nun 13. kilometresinde, Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkanı Ali Göçer'in kullandığı 32 AG 071 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Ali Göçer, eşi Ayşe Göçer ve 19 yaşındaki kızı Elif Göçer hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belediye Başkanı ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.