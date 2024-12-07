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İHA

Kaçakçılık ile mücadele kapsamında başarılı çalışmalara imza atılıyor.

Bu kapsamda, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, vergi kaybını önlemek ve haksız kazancı engellemek adına çalışma yürüttü.

2 MİLYON 900 BİN ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar çerçevesinde, dün bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan araç aramasında toplam 2 milyon 900 bin adet makaron ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) kapsamında adli işlem başlatıldı.