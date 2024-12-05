Isparta'da kadın meselesi yüzünden arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

İHA

Isparta'nın Uluborlu ilçesi Küçükkabaca köyünde bulunan bir köy kahvehanesinde 15 Aralık 2023 tarihinde daha önce aralarında kadın meselesi yüzünden husumet bulunan Etem Yağcı (64) ile Fikret Akar (62) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Etem Yağcı, ruhsatsız tabanca ile Akar'a ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Sanık Etem Yağcı hakkında açılan tasarlayarak kasten adam öldürme davasının karar duruşması görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Etem Yağcı, maktul Fikret Akar'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz hakkı verilen Fikret Akar'ın ailesi önceki duruşmalarda verdikleri beyanları tekrar ederek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Duruşmada savunma yapan Fikret Akar'ın avukatı, sanık Etem Yağcı'ya herhangi bir tahrik indirimi uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

MÜEBBET CEZASINA ÇARPTIRILDI

Karar öncesi söz verilen sanık Etem Yağcı, önceki duruşmalarda verdiği savunmaları tekrar ettiğini belirterek, "Olay saniyeler içinde oldu. Maktul elini beline atınca ben de panikle silahı çekip ateşledim, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.

Sanık avukatı ise öldürme olayında tasarlamanın sabit olmadığı ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Sanık Etem Yağcı'ya karar verileceği hatırlatılarak son sözü soruldu, "Takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir ara verdikten sonra sanık hakkında verilen cezayı açıkladı ve Etem Yağcı'ya müebbet hapis cezası verdi.