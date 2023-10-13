Isparta'da kaza geçiren çift, sarılarak teselli buldu

İHA
Isparta'da korkunç bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Bolu istikametine seyir halinde olan O.C. idaresindeki 14 AB 803 plakalı otomobil, tekerinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetinden çıktı.
Yara almadan kurtuldular
Otomobil, yol kenarında bulunan kaldırıma çıkarak durabildi.
İhbarla birlikte bölgeye polis ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan eşi, kazada yara almadan kurtuldu.
Çift, sarılarak teselli buldu
Kaza sonrası genç çiftin birbirine sarılarak sakinleşmeye çalışmaları dikkatlerden kaçmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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