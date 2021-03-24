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    Isparta'da kazadan kaçan sürücü, cami duvarına kaçtı

    Önündeki araca çarpmamak için manevra yapan bir sürücü, bu sefer de cami duvarına çarparak durabildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 11:15
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    Isparta'da kazadan kaçan sürücü, cami duvarına kaçtı

    3 Mart günü Isparta'nın Eğirdir ilçe merkezindeki İstasyon Mahallesi'nde Avukat E.G. yönetimindeki 07 ALL 20 plakalı otomobil ile aynı yöne giden, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobili sollamak istedi.

    E.G. sollamak için şerit değiştirdiğinde, önündeki araç sürücüsü de aniden sola manevra yaptı.

    Kaza yapmamak için kendisi de manevra yapan E.G., otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi.

    CAMİ DUVARINA ÇARPARAK DURDU

    Otomobil İstasyon Camii'nin bahçe duvarına çarparak, durabildi. Caminin duvarı yıkılırken, otomobil ise yol kenarında bulunan ağaç ile duvar arasına sıkıştı.

    Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu. Kazanın etkisiyle şoka giren E.G., bir süre kendine gelemedi. E.G.'nin yara almadan atlattığı kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi.

    Isparta'da kazadan kaçan sürücü, cami duvarına kaçtı VİDEO

    KAZA ANI KAMERADA

    Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde E.G.’nin, sollamak istediği araç manevra yapınca kullandığı otomobilin kontrolünü yitirdiği ve cami duvarına görüldü.

    Isparta da kazadan kaçan sürücü, cami duvarına kaçtı #1

    Isparta da kazadan kaçan sürücü, cami duvarına kaçtı #2

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    Isparta da kazadan kaçan sürücü, cami duvarına kaçtı #4

    Isparta da kazadan kaçan sürücü, cami duvarına kaçtı #5

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