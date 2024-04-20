Isparta'da kazaya müdahale eden ekiplere otomobil çarptı: 10 kişi yaralandı Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan araca müdahale için bölgeye sevk edilen ambulans ve polis araçlarına başka bir otomobil çarptı. Kazalarda yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İHA

Isparta'da kazalar peş peşe geldi...

Isparta-Antalya Karayolu’nun 8’inci kilometresinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yolda seyir halindeyken dolu yağışının etkisi ile kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Meydana gelen tek taraflı kazada 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulans ve polis araçlarına çarptı

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin kazaya müdahale ettiği esnada aynı istikamette seyir halinde olan R.B (34) idaresinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kaza yapan otomobile, ardından polis trafik araçları ve ambulansa çarptı.

Zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

Meydana gelen zincirleme kazada, sürücü R.B ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan D.B (34), N.B (7) ve O.K.B (1) ambulans şoförü T.B. (41), ambulansta bulunan sağlık görevlileri M.Ş. (31) ve B.U (35) yaralandı.

Tedavi altına alındılar

İkinci kaza sonrası olay yerine takviye olarak sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan 10 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)