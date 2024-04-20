Isparta'da kazalar peş peşe geldi...
Isparta-Antalya Karayolu’nun 8’inci kilometresinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yolda seyir halindeyken dolu yağışının etkisi ile kontrolden çıkarak refüje çıktı.
Meydana gelen tek taraflı kazada 3 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulans ve polis araçlarına çarptı
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin kazaya müdahale ettiği esnada aynı istikamette seyir halinde olan R.B (34) idaresinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kaza yapan otomobile, ardından polis trafik araçları ve ambulansa çarptı.
Zincirleme kazada 10 kişi yaralandı
Meydana gelen zincirleme kazada, sürücü R.B ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan D.B (34), N.B (7) ve O.K.B (1) ambulans şoförü T.B. (41), ambulansta bulunan sağlık görevlileri M.Ş. (31) ve B.U (35) yaralandı.
Tedavi altına alındılar
İkinci kaza sonrası olay yerine takviye olarak sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan 10 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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