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Isparta'da kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak 980 bin TL vurgun yaptılar

Isparta'da kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak 980 bin TL vurgun yaptılar Ekiplerce, kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak 980 bin TL vurgun yapan şahıslara yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.