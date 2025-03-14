Isparta'da kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak 980 bin TL vurgun yaptılar

İHA
Dolandırıcılar kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor..
Son dolandırıcılık olayı ise Isparta'da meydana geldi.
TOPLAM 980 BİN TL DOLANDIRICILIK
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2024 yılında 4 ayrı olayda toplamda 980 bin TL dolandırıcılık yapan 11 şahıs belirlendi.
Şüpheliler, vatandaşları arayarak kendilerini polis, savcı ve bankacı gibi unvanlarla tanıtıyordu.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Isparta merkezli olarak İstanbul, Ankara, Denizli, Manisa, Edirne, Tekirdağ, Gaziantep ve Antalya illerini kapsayan 12 Mart 2025 ve 13 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen koordineli operasyon sonucunda 10 şüpheli yakalandı, çıkarıldıkları mahkemece 7'si tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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