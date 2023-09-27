Isparta'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

İHA
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Bağören Köyü Eğirdir-Senirkent karayolunda 67 yaşındaki S.Ö hakimiyetindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbarla birlikte bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
6 kişi yaralandı
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Özcan ve 5 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolda hayatını kaybetti
Öte yandan, Ayşe Özcan'ın yolda hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)