Isparta'da köylüler direk eyleminde yolu kapattı Eğirdir ilçesinde özel bir firmanın devam eden GES projesine tepki gösteren köylüler, "Yolu geçilmez hale getirdiler" dedi.

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DHA

Isparta'nın Eğirdir'e bağlı Bademli köyünde özel bir firmanın devam eden projesi kapsamında yola direk dikilmesine tepki gösteren köylüler, direkler sebebiyle araziye giremediklerini açıkladı.

Şikayetlerini dile getiren köylüler, çözüm bulamayınca çareyi yolu kapatmakta buldu.

"KENDİLERİNE GÖRE YOL ÇİZMİŞLER"

Köy halkından eski muhtar ve eski İl Genel Meclisi Üyesi Süleyman Sarpdağ, şikayetini şu sözler ile dile getirdi:

Yolu geçilmez hale getirdiler.



Bize hiçbir şey sormadan bu yol nasıl daha iyi kullanılır diye bize danışmadan kendilerine göre bir yol çizmişler, direkleri dikiyorlar. Bu da bizim için geleceğe sıkıntı.



Bu projeyi revize edip yeniden yapmalarını istiyoruz.

"BORULARIMI HEP KIRMIŞLAR"

Ayrıca, devam eden projeye ilişkin bir açıklama da Köy Sulama Kooperatifi Başkanı Halis Dikbaş'tan geldi.

Dikbaş, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

Borularımı hep kırmışlar. Yola dikiyoruz diye boruları kırmışlar, ek yapıp üstüne beton döküp kapatmışlar.



Bu boruları bir daha tamir etmem gerektiğinde o betonları bir daha kırmam lazım, direkleri kaldırmam lazım ki o boruları yapabileyim.

KÖYLÜLERİ JANDARMA KOMUTANI İKNA ETTİ

köylülerin yolu kapatması sonrası devreye Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erhan Ari girdi. Ari, telefonla köy muhtarıyla görüştü.

Yoldan çekilmeyeceklerini belirten köylülerle konuşmak üzere daha sonra olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erhan Ari, ilgili firma yetkilisi, köy muhtarı ve vatandaşlardan bir grubu karakola davet ederek, kalabalığın dağılmasını sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)