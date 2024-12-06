Isparta'da oto tamircisinde LPG'li araç patladı

İHA
Isparta'da Gül Petek Sanayi'de bulunan Niyazi Ç.'ye ait oto tamircisinde LPG'li otomobilin tüpü aniden patladı.
Kısa sürede aracın alev almasıyla dükkan da alevler içinde kaldı.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Olayın ardından iş yeri ve içeride bulunan otomobil kullanılamaz hale gelirken 2 kişinin dumandan hafif şekilde etkilendiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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