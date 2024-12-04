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Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.