Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

İHA
Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sanayi Kavşağı'nda saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, Osman Ali K. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Muhammed Lütfi S.’nin kullandığı plakası olmayan motosikletle çarpıştı.
Yüreklerin ağızlara geldiği kazada çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü Muhammed Lütfi S.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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