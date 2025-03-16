Isparta'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

İHA

Isparta merkez Batı Bulvarı üzerinde sürücüleri öğrenilemeyen otomobiller kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

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Kazada ağır yaralanan Ali Osman Pezer, Ahmet Taha Özet ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Ahmet Taha Özet ve Ali Osman Pezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.