Isparta'da tarihi bebek lahdi ele geçirildi Roma dönemine ait olduğu belirlenen ve piyasa değeri 400 bin dolar olduğu öğrenilen bebek lahdi ele geçirilirken 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

DHA

Güvenlik güçleri ülkenin tarihi varlıklarını hedef alan kaçakçılara göz açtırmıyor.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezinde durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen bebek lahdi ele geçirildi.

2 kişi hakkında işlem başlatıldı

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında, '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Piyasa değeri 400 bin lira

Piyasa değeri 400 bin dolar olduğu ve hiç açılmadığı belirtilen bebek lahdinin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)