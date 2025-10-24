Isparta'da teneke toplayan yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü serbest

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Isparta'nın Pirimehmet Mahallesi'nde 20 Ekim sabahı meydana gelen kazada, teneke toplayarak geçimini sağlayan 66 yaşındaki Raziye Aracı, plakası tespit edilen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından sürücü yakalanıp ifadesi alındı; polis merkezinden serbest bırakıldı.

OTOMOBİL ÇARPTI, SÜRÜCÜ KAÇTI

Kaza, sabah erken saatlerde Pirimehmet Mahallesi'nde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yerde yaralı bulunan Aracı’yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Görüntüler ve tanık beyanlarıyla plakası belirlenen 32 AEK 610 plakalı araç ile sürücüsü kısa süre sonra yakalandı.

TENEKE TOPLAYARAK GEÇİNİYOR: "2 YIL KURU EKMEK YEDİM"

Tedavisinin ardından taburcu olan Aracı, kazadan sonra polise giderek şikâyetçi oldu. Günlük yaşamını teneke toplayarak sürdürdüğünü anlatan yaşlı kadın, “İki yıl boyunca kuru ekmek yedim, yine de kimseye muhtaç olmadım. Tenekenin kilosu 50 lira, bugün sadece 250 gram bulabildim.” diyerek hayat koşullarını anlattı.

"ÖLEBİLİRDİM YA DA SAKAT KALABİLİRDİM"

Olayı anlattığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan Aracı, “Sağıma soluma baktım, araba yok sandım. Koşup geçmek isterken bir araba hızla gelip bana çarptı. Yere düşünce hemen kalktım.” dedi. Sürücünün yakalanıp serbest bırakılmasına tepki gösteren Aracı, “Bana çarpıp kaçan kişiden şikâyetçiyim. Ölebilirdim ya da sakat kalabilirdim. Suçlunun cezalandırılmasını istiyorum.” şeklinde konuştu.

YAKALANAN SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Aracı, kazadan sonra yaşadığı sağlık sorunlarını ve tedavisini gözyaşları içinde anlattı. Kameralardan tespit edilen araç dikiz aynası, kırık halde park edilmiş bulundu. Yakalanan sürücünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması üzerine Aracı, adalete duyduğu güvenin sağlanmasını talep etti. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.