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Isparta'da tuvaletini yapmak isterken poşete tekme attı: Poşetten el bombaları çıktı

Isparta'da tuvaletini yapmak isterken poşete tekme attı: Poşetten el bombaları çıktı Eğirdir ilçesinde belediye işçisi Tuncay Kaya'nın bulduğu poşetten el bombaları çıktı. Polis, bombaları incelenmek üzere götürürken Tuncay Kaya, "Poşeti açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm" dedi.