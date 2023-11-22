Isparta'nın Eğirdir ilçesi İstasyon Mahallesi eski tren garında belediye işçisi Tuncay Kaya, arkadaşlarıyla çalışırken tren garına ait tarihi Sundurma Şefliği'nin önünde tuvalet ihtiyacını gidermek istedi.
Bu sırada önüne çıkan poşete tekme atan Tuncay Kaya, demir olduğunu fark edip poşetin içine baktığında el bombalarını gördü.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Eğirdir Emniyet Müdürü Özcan Alıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Bombalar polis ekiplerince götürüldü
Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından el bombaları, Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
El bombalarının durumu ve sayısı ile ilgili ise bilgi verilmedi.
"Korkmadım, arkadaşlar direkt polisi aradı"
Tuncay Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Tuvalet ihtiyacını gidermeye gelmiştim, poşet buldum, poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi. Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm, arkadaşları çağırdım. Korkmadım, arkadaşlar direkt polisi aradı ve olay yeri inceleme teslim aldı.
Eğirdir'de geçen eylül ayında, göl içerisinde 10 el bombası bulunmuş ve imha edilmişti.
Polis olayla ilgili araştırma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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