Isparta'da yoğun sis kaza getirdi: 2 ölü, 2 yaralı

Isparta- Afyonkarahisar kara yolunun Gönen ilçesi İğdecik köyü yol ayrımında, 23 yaşındaki Ö.O.T.'nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Cemal Soysal yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
İki kişi hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri, Cemal Soysal ile aynı araçta bulunan Hamdi Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Ö.O.T. ve aynı araçtaki A.A. ise ilk müdahalelerinin ardından hastanelerde tedaviye alındı.
Cemal Soysal ile Hamdi Özdemir'in cenazesi, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna konuldu.
Yoğun sis kazayı getirdi
Bölgede yoğun sisin etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış