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Isparta'da yoğun sis kaza getirdi: 2 ölü, 2 yaralı

Isparta'da yoğun sis kaza getirdi: 2 ölü, 2 yaralı Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada, 39 yaşındaki Cemal Soysal ile aynı araçtaki 53 yaşındaki Hamdi Özdemir hayatını kaybetti. Diğer araçtaki 2 kişi ise yaralandı.