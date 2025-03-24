Isparta'daki kazada motosiklet sürücüsü yola savruldu

İHA

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Pazaraşağı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Lokman Başaran Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Halil K. (43) idaresindeki hafif ticari araç ile Asuman M. (62) hakimiyetindeki motosiklet kavşakta çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Asuman M., kazada çarpışmanın şiddetiyle yere savrularak yaralandı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asuman M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.