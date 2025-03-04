İsrail Başbakanlık Sözcüsü duyurdu: Gazze'ye giden su ve elektriğin kesilmesi değerlendiriliyor

AA

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikalarını sürdürüyor...

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurdu.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, İsrail'in bu kez bölgede su ve elektriği de kesmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

"HAMAS ÜZERİNDE BASKI KURMAK İÇİN BİR DİZİ ÖNLEMİMİZ VAR"

Dostri, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'a baskı yapmak için bazı adımlar atacağını ve saldırılara yeniden başlamak için hazırlık yaptığını söyledi.

Hamas'ın ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ilk aşamasının uzatılması önerisini "reddettiğini" savunan Dostri, İsrail'in ABD ile tam koordinasyon içinde mümkün olduğunca çok İsrailli esiri canlı olarak kurtarmak istediğini kaydetti.

Dostri, şu ifadeleri kullandı:

Hamas üzerinde baskı kurmak için bir dizi önlemimiz var. Aynı zamanda askeri olarak savaşa geri dönmeye hazırlanıyoruz. Gazze'ye giden su ve elektriği kesme olasılığını da göz ardı etmiyoruz.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞİ DURDURULMUŞTU

İsrail, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurmuştu.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye giden elektrik ve suyu kesmeyi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kuzeyden güneye hareketini kısıtlamayı ve saldırıları yeniden başlatmayı planladığını aktarmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.