İsrail ordusu Gazze'de kendi vatandaşlarını öldürdü İsrail ordusundan yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nde süren çatışmalar sırasında 3 İsrailli esirin yanlışlıkla öldürüldüğü belirtildi.

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AA & Ensonhaber

Gazze Şeridi'nde İsrail'in katliam ve saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu bölgede bulunan 3 İsrailli esiri 'yanlışlıkla' öldürdüğünü açıkladı.

Olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail ordu güçleri Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler onlara ateş açtı ve öldürüldüler" ifadelerine yer verildi.

Cesetlerin kimlikleri belirlendi

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde 'ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı' belirtilen açıklamada bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin 3 esire ait olduklarının doğrulandığı kaydedildi.

Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından cesetlerin Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği aktarıldı.

"Olaydan anından dersler çıkarıldı"

İsrail ordusunun konuyu incelemeye başladığına işaret edilen açıklamada olayın yaşandığı bölgenin 'son birkaç gündür devam eden çatışmaların yaşandığı aktif bir savaş bölgesi' olduğu savunuldu.

Açıklamada, "Olaydan anından dersler çıkarıldı ve bunlar sahadaki tüm İsrail ordu birliklerine aktarıldı. İsrail ordusu trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiriyor ve ailelere en içten başsağlığı dileklerini iletiyor. Ulusal misyonumuz kayıp kişilerin yerini tespit etmek ve tüm rehineleri evlerine geri getirmektir" ifadeleri kullanıldı.