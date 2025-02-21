İsrail ordusu, Hamas’ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı: Cenazeler eşleşmedi

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Gazze'de Hamas ve İsrail arasında imzalanan tarihi ateşkes ve esir takası anlaşmasında ciddi bir aşama kaydedildi.

İki tarafından da şartlarında mutabık kaldığı anlaşma, üç aşamadan oluşuyordu.

Bu planın ilk aşaması dün itibarıyla tamamlandı.

CENAZELER İSRAİL'E TESLİM EDİLDİ

İlk aşamaya ait olan son esir takasında dört İsrailli rehinenin cenazeleri Kızıl Haç’a teslim edildi.

Hamas, bu rehinelerin İsrail ordusunun bombardımanı nedeniyle öldüğünü açıklamıştı.

Hayatını kaybedenler arasında 9 aylık Kfir Bibas ve dört yaşındaki kardeşi Ariel de bulunuyordu.

CENAZELER ESİRLERE AİT DEĞİL İDDİASI

Cenazeler ailelerine ulaştırıldı.

İsrail ordusu, teslim edilen naaşlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ordu, teslim alınan naaşlardan birinin 9 aylık Kfir Bibas'a ve dört yaşındaki kardeşi Ariel'e ait olduğunu doğrularken anneleri Shiri'ye ait olması gereken naaşın rehinelerle eşleşmediğini ve kimliğinin tespit edilmediğini söyledi.

"HAMAS ATEŞKESİ İHLAL ETTİ"

Ordu yaptığı açıklamada, "Bu, hayatını kaybeden dörtrehinenin cenazesini anlaşma kapsamında teslim etmekle yükümlüHamas terör örgütünün çok ciddi bir ihlali" diyerek Shiri ve tüm rehinelerin teslim edilmesini talep etti.

Naaşı teslim edilen rehine Oded Lifshitz'in ailesi, kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı.Hamas henüz açıklama yapmadı.