İsrail protestosunda arabalarını yakan çifte hapis cezası 2021'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde araçlarını yakan Dora ve Turan Altubaşak çifti, "Yangına sebebiyet verme" suçundan 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

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DHA

2021'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları İstanbul'da da protesto edildi.

İsrail Başkonsolosluğu'nun arkasında bulunan İş Kuleleri önünde 12 Mayıs 2021 günü Dora Altunbaşak ve sahne adı olarak Ahmet ismini kullanan Turan Altunbaşak çifti, 34 AHM 258 plakalı araçlarını benzin dökerek yaktı.

Çift, eylemlerini telefonla kayda alarak "Şu anda İsrail Konsolosluğu önünde canlı yayın yapıyoruz. Filistin'de can veren çocuklar ve kardeşlerimiz için böyle bir eylem yapıyoruz." dedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken otomobili yakan çift ise gözaltına alındı. Çift, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

9 yıla kadar hapis cezası istendi

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli çiftin ifadelerinde, İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü protesto etmek için Ahmet Altunbaşak'ın annesi Zehra Altunbaşak'a ait aracı yaktılarını ve suçlarını kabul ettikleri yer aldı.

Araç sahibi Zehra Altunbaşak'ın olaydan üç ay sonra öldüğü ve ifadesinin alınamadığı belirtildi. Sanıkların "Kasten yangın çıkarma", "Mala zarar verme" suçlarından 1 yıl 2 aydan 9'ar yıla kadar hapisleri istendi.

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Davanın ilk duruşması görüldü

Dava, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan Dora Altunbaşak ve Ahmet Altunbaşak katıldı. Sanık çift, kimlik sorgularında müzisyen olduklarını belirtti.

Sanık Ahmet Altunbaşak savunmasında, "Bizim zarar verme amacımız yoktur. Filistin'e destek amaçlı arabayı yaktık. Annem de şikayetçi olmadı. Amacımız protestoydu. Zaten araba da başkalarına tehlike oluşturacak yerde değildi. Boş alanda yaptık. Çocuklara silahla vurdukları, camilere girdikleri için protesto ettik." dedi.

Dora Altunbaşak da protesto amaçlı yaptıklarını söyledi.

Mahkeme 8'er ay ceza verdi

Mahkeme heyeti, her iki sanığın araba yakarak yangına sebebiyet verme suçunu işlediklerini belirterek ayrı ayrı 8'er ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, sabıkasız oluşlarını dikkate alarak verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, sanıkların 5 yıl denetim süresine tabi tutulmalarına da hükmetti.

"Bir şey yapalım sesimizi duyuralım' dedik"

Duruşma sonrasında çift, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Dora Altunbaşak, "Birkaç sene önce Ramazan Bayramı'nın son gününde, iftar saatlerinde biz eşimle beraber bir protesto eylemi yapmaya karar verdik. Bu da İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu zulümle alakalıydı. Biliyorsunuz ki o zamanlar sosyal medya protesto eylemleri oluyordu.

Eşimle evde otururken, 'Bir şey yapalım sesimizi duyuralım' dedik. Arabamızı yakmaya karar verdik. O zaman son model bir arabamız vardı, cipimiz. Onu yakmaya karar verdik, İsrail Konsolosluğu'nun önünde hiç kimsenin olmadığı bir saatte arabamıza benzin döküp yaktık. Tabii bu çok fazla ses getirdi, dünyada eşi benzeri olmayan bir eylemdi. Gündemi bayağı bir meşgul etti." dedi.

Ahmet Altunbaşak ise "Filistin'de çocuklara yapılan zulme karşılık sayende 5 milyonluk arabayı yaktık. Bunları da senin yüzünden çekiyoruz. Dedi ki 'Gel gidelim şu arabayı yakalım, İsrail Konsolosluğu'na gideceğiz', İyi gidelim dedim. Şimdi konuş." dedi.

Çift bunun üzerine bir süre atıştı. Dora Altunbaşak, "Ne yapalım canımız sağ olsun, reklam için yapmadığımızı da biliyorsun değil mi?" dedi.

Ahmet Altunbaşak, "Bir yıldır bu mahkeme sürecini bekliyoruz. Çok şükür Hakim Bey de, Savcı Bey de bizim samimiyetimiz ve iyi niyetimize istinaden olayı kapattı. Ama 5 yıl içerisinde bir erteleme verdi. Buraya gelmeyeceksiniz, 4 ay ceza alacağız." dedi.

"Şimdiki aklımız olsa yapmazdık"

Olay sonrasında sosyal medyada "araba yakacağınıza bağış yapsaydınız" şeklinde linçlendiklerini söyleyen Dora Altunbaşak, olay sonra bir iş kadını arabanın manevi bir gücü olduğunu söyleyerek arabayı almak istediğini anlattı.

Altunbaşak, "Biz ona arabayı sattık, bize vermiş olduğu parayla da Filistin'e İHH aracılığıyla bağışta bulunduk. O dönem çok eleştiri almıştık, bunu da belirtelim." diye konuştu.

Dora Altunbaşak "Şimdiki aklınız olsa yapar mıydınız diye sorsanız, yapmayız değil mi?" dedi.

Ahmet Altunbaşak da o anki psikolojiyle birlikte karar verdiklerini, araçlarından feda ettiklerini söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)