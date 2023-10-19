İsrail vatandaşları Türkiye'den ayrılıyor: İkinci uçak da kalktı Türkiye'den ülkelerine dönmek isteyen İsrail vatandaşları için Tel Aviv'den gelen ikinci yolcu uçağı da gece saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı.

DHA

İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi hedef almasının ardından yaşanan protestolar dolayısıyla İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu, Türkiye'deki vatandaşlarına, ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrı üzerine İsrailli Arkia ve El Al Hava Yolları tarafından, Türkiye'deki İsrailliler için İstanbul'dan Tel Aviv'e tarifesiz iki uçuş planladı.

İlk olarak Arkia Hava Yolları'na ait Embraer E195 tipi bir uçak, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

İki uçak da kalktı

Yolcular, IZ1036 sefer sayılı uçuşuyla 19.55'de İstanbul'dan ayrıldı.

İstanbul'dan Tel Aviv'e ikinci sefer ise El Al Hava Yolları'na ait Boeing 737-9 tipi uçakla gerçekleştirildi.

Aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu yolcular, LY5156 sefer sayılı uçuşla, İstanbul Havalimanı'ndan 01.38 sıralarında hareket etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)