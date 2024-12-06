İHA
Suriye'de Esad'a karşı muhaliflerin ilerleyişi devam ediyor.
Bir yandan muhaliflerin ilerleyişi sürerken İsrail'den dikkat çeken bir hamle geldi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki hava ve kara güçlerini takviye ettiğini duyurdu.
İSRAİL GOLAN TEPELERİ'NE KONUŞLANDI
İsrail güçlerinin sınır boyunca konuşlandırıldığı, Suriye'de yaşananların yakından takip edildiği belirtildi.
IDF tarafından yayınlanan görüntülerde ise İsrail askerlerinin Suriye sınırı boyunca mevzileri güçlendirme çalışmalarında bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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