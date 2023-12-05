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Görüntüler İstanbul'un Fatih ilçesinden...
Aksaray Mahallesi'nin son derece işlek olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yerinden oynayan kaldırım taşları tehlike saçıyor.
Düşme garantili kaldırım
Kaldırımda yürüyen çok sayıda vatandaş kaldırım taşlarına takılıp düşüyor.
Yere bakarak yürümeyenlerin çıkıntıyı fark etmesi ise mümkün değil.
Esnaf da şikayetçi
Kimi zaman çocuklar, kimi zaman da yetişkinler yaklaşık 20 santimetre yüksekliğindeki çıkıntıya takılıyor.
Show Haber'in aktardığına göre bölge esnafının tek isteği kaldırımın bir an önce düzeltilmesi.
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