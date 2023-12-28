İstanbul Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde ölü bulundu

İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde evde tek başına olan 11 yaşındaki Efe Ö., ailesi tarafından başından silahla vurulmuş halde bulundu.
Dışardan gelen baba, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Efe Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Baba gözaltında
Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulunurken Efe Ö.'nün cenazesi savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürerken baba ise gözaltına alındı.
Çocuğun olay anında evde olmayan babasının ruhsatlı silahı ile vurulduğu iddia ediliyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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