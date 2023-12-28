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İstanbul Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde ölü bulundu

İstanbul Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde ölü bulundu İstanbul Arnavutköy'de evde tek başına olan 11 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni silahla başından vurulmuş halde bulundu. Çocuğun olay anında evde olmayan babasının ruhsatlı silahı ile vurulduğu öne sürülürken baba gözaltına alındı.