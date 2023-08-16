İstanbul Arnavutköy'de kaza: Minibüs sürücüsü araca sıkıştı Kapalı kasa kamyonete arkadan çarpan minibüsün şoförü araçta sıkışırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan şoför hastaneye kaldırıldı.

DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 15:00 sıralarında Emrah Odabaşı'nın kullandığı 34 NL 4799 plakalı minibüs, şoförü sebebi bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Hüseyin Erkal'ın kullandığı 33 EJ 7131 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazanın ardından minibüs şoförü Emrah Odabaşı araçta sıkıştı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Odabaşı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik normale döndü

Kaza nedeniyle, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.