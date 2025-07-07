İstanbul Arnavutköy'de minibüsün çarptığı sürücü öldü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi D-20 kara yolu İmrahor Mahallesi mevkiinde otomobil sürücüsü O.Y., aracını emniyet şeridine park etti.
O sırada aynı yöne giden minibüs, araçtan inen O.Y.'ye ve otomobilin kapısına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle O.Y., yaklaşık 20 metre ileri savrulurken minibüs ise bariyerlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde O.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
Polis ekipleri minibüs sürücüsünü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
Hayatını kaybeden O.Y.'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.