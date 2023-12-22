İstanbul Arnavutköy'de yanan otomobilden kalaşnikof tüfekler çıktı

AA & Ensonhaber
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nin Kızıltepe mevkisinde yangın olduğunu gören vatandaşlar durumu ihbar etti.
Olay yerine gelen polis ekipleri boş arazide bir otomobilin yandığını gördü.
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla otomobildeki yangın söndürüldü.
2 kalaşnikof tüfek çıktı
İncelemede rengi, marka ve modeli henüz belirlenemeyen aracın arka koltuğunda 2 kalaşnikof tüfek yanmış olarak bulundu.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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