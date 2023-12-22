İstanbul Arnavutköy'de yanan otomobilden kalaşnikof tüfekler çıktı İstanbul Arnavutköy'de boş arazide yanan bir otomobilde 2 kalaşnikof tüfek bulundu.

AA & Ensonhaber

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nin Kızıltepe mevkisinde yangın olduğunu gören vatandaşlar durumu ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri boş arazide bir otomobilin yandığını gördü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla otomobildeki yangın söndürüldü.

2 kalaşnikof tüfek çıktı

İncelemede rengi, marka ve modeli henüz belirlenemeyen aracın arka koltuğunda 2 kalaşnikof tüfek yanmış olarak bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.