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İHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yeni Çamlıca Mahallesi'nde bulunan iki katlı binaya kimliği belirsiz kişiler tarafından defalarca silahla ateş açıldı.

Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

BİNA SAKİNİ İSYAN ETTİ

Binada ikamet eden bir kadın, cep telefonu kamerasıyla binaya isabet eden kurşun izlerini çekerek duruma tepki gösterdi.

Kadın, "Benim veya çocuklarımın ölmesi mi lazım? Ben bu insanları kaç defa şikayet ettiysem bir türlü yakalanıp içeri girmediler. Bu kaçıncı benim evime ateş etmeleri" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.