DHA
İstanbul’un Avcılar ilçesinde sabah saatlerinde büyük bir panik yaşandı.
Namık Kemal Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın önünde ani bir doğal gaz patlaması meydana geldi.
O sırada çevredeki binalarda yaşayanlar, patlamanın etkisiyle korkuyla uyandı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi.
Patlama sonrasında alevler yükseldi ve ekipler yangına müdahale etmeye devam ediyor.
Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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