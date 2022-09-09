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    İstanbul Avcılar'da metrobüsler çarpıştı

    İstanbul Avcılar'da metrobüsler çarpıştı

    Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürerken çok sayıda yaralı kişinin olduğu belirtildi.
    • 09.09.2022 - 18:59
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 19:28
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    İstanbul'da metrobüs kazası yaşandı.

    Avcılar Şükrübey metrobüs durağı yakınlarında 4 metrobüs kazaya karıştı. 2 metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi.

    Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    Çok sayıda yaralı var

    İHA'nın haberine göre; ekiplerin kaza yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Ayrıca kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

    Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar, araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı.

    İstanbul Avcılar'da metrobüsler çarpıştı


    İstanbul Avcılar da metrobüsler çarpıştı #1

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    İstanbul Avcılar da metrobüsler çarpıştı #3

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    İstanbul Avcılar da metrobüsler çarpıştı #5

    İstanbul Avcılar da metrobüsler çarpıştı #6

    İstanbul Avcılar da metrobüsler çarpıştı #7

    İstanbul Avcılar da metrobüsler çarpıştı #8

    İstanbul Avcılar da metrobüsler çarpıştı #9

    İstanbul Avcılar da metrobüsler çarpıştı #10


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