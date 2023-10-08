İstanbul Avcılar'da oto galeriye hırsız girdi! Para kasası ve otomobil çaldı Avcılarda oto galerisine çalıntı araçla giren hırsızlar orada bir aracın hayalet ekranını, bir lüks aracı ve kasayı çalarak götürdü.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir oto galeriye giren hırsızlar, büyük bir rahatlıkla tüm planlarını 5 dakika içerisinde uyguladı.

Hırsızlar galeriden para kasasını, park halindeki bir otomobili ve başka bir otomobilin hayalet ekranını çaldı.

İddiaya göre, şüphelilerin de aracı da çalıntıydı.

Şüphelilerin terk ettiği araç polis tarafından bulundu.

Oto galerideki hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay cuma günü sabah 07.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi.

Satıştaki otonun içindeki hayalet ekranı çaldılar

Oto galeriye hafifi ticari araçla gelen hırsızlar, burada satış için tutulan otomobilin yaklaşık 400 bin lira değerindeki hayalet ekranını çaldı.

Yazıhaneden kasayı aldılar

Ardından kapıyı zorlayarak yazıhane bölümüne giren hırsızlar, para kasasını sürükleyerek dışarı çıkardı.

Galerideki lüks aracı götürdüler

Buldukları anahtarla lüks otomobilin kapısını açan hırsızlar kasayı araca yükledikten sonra hayalet ekranı da alarak galerideki otomobille olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çalınan otomobili dün akşam Başakşehir'de terk edilmiş halde buldu.

Çaldıkları araçla hırsızlık yaptılar

Hırsızların otomobille gece saatlerinde çeşitli semtlerde iş yerlerine girerek birden fazla hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

"400 bin lira değerindeki hayalet ekranı söküyorlar"

Galerisinde hırsızlık yapılan Abdülkadir Sayılgan, olayı şu sözlerle anlattı:

Ticari bir araçla geliyorlar. Cam kırıklarını da görüyorsunuz. Tam burada bulunan aracımıza yanaşarak camını patlatarak içindeki 400 bin lira değerindeki hayalet ekranı komple söküyorlar. Sonra aracı buraya yanaştırıp levyeyle kapıyı açıp dolapları karıştırıyorlar. Dolabın içinde gizlenmiş olan büyük kasayı fark edip alıyorlar. İçeride bulunan laptopu alıyorlar.

"Anahtarını buldukları 1,5 milyon lira değerindeki aracı alıyorlar"

Dışarıdaki 1,5 milyon lira değerindeki aracı anahtarını alıyorlar. Aracı kasayı ve laptopu da alıp gidiyorlar. Aracın anahtarını alıp konsolosu sökmeleri kasayı yükleyip aracı alıp gitmeleri 5 dakika sürüyor.

Galeri sahibi geçen yıl da bir sokak aşağıda dükkanlarına aynı şekilde hırsız girdiğini belirtti. Orada içeride bulunan bekçiye saldırarak kapıyı kırdıklarını anlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)