İstanbul Bağcılar'da 1 kişiyi silahla öldüren saldırgan yakalandı

DHA
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde önceki gün Murat Muştu (21), arkadaşları M.O. ve E.F. ile dışarı çıktığı sırada evinin önünde kendilerini bekleyen A.S. (24) isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Muştu ve arkadaşlarını gören A.S., tabanca ile ateş etmeye başladı.
Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan Murat Muştu hayatını kaybetti.
Yakalandı
layla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sonrası A.S., olayda kullanılan el yapımı tabanca ile yakalandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)