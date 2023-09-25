İstanbul Bağcılar'da 1 kişiyi silahla öldüren saldırgan yakalandı
DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde önceki gün Murat Muştu (21), arkadaşları M.O. ve E.F. ile dışarı çıktığı sırada evinin önünde kendilerini bekleyen A.S. (24) isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Muştu ve arkadaşlarını gören A.S., tabanca ile ateş etmeye başladı.

Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan Murat Muştu hayatını kaybetti.

Yakalandı

layla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sonrası A.S., olayda kullanılan el yapımı tabanca ile yakalandı.

Bağcılar'da evinin önünde bekleyip ateş etti: 1 ölü #2

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)