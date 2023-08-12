İstanbul Bağcılar'da balkondan silahla havaya ateş eden maganda yakalandı Lüks rezidansta oturan bir kadın maganda, eline aldığı silahla etrafa rastgele ateş açtı. Bununla yetinmeyerek yaptığıyla gurur duyan kadın o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Valiliği, kadının gözaltına alındığını duyurdu.

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İHA

Eline silah aldı, gözünü kırpmadan ateş açtı…

Bunu bir de bir kadın yaptı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesi Batışehir’de bulunan lüks bir rezidansta oturan kadın maganda, eline aldığı silahla balkondan etrafa rastgele ateş etti.

Gurur duyup, paylaştı

İlk önce şarjörü silaha takan kadın daha sonra tetiği çekti.

Yaptığıyla gurur duyan kadın o anları ise daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadının yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

Valilik'ten açıklama

Görüntüler, kolluk kuvvetlerini harekete geçirdi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, basında ve sosyal medyada yer alan "bir dairenin balkonundan havaya rastgele ateş edilmesi" olayına karışan kişi veya kişilerin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada, “meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçunun, Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede, R.A. adlı yabancı uyruklu şüpheli tarafından gerçekleştirildiği ve o sırada yanında bulunan kişi veya kişilerce kaydedilerek sosyal medya yoluyla paylaşıldığı tespit edildi.

Gözaltına alındı

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.