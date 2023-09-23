İHA
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çıkışında bilinmeyen nedenle toplanan bir grup genç tartışmaya başladı.
Grup bir süre sonra dağılırken daha sonra elinde silahla gelen bir kişi kalabalığın içinde etrafa ateş etmeye başladı.
Silahlı şahsa çevrede bulunan öğrenciler müdahale etti.
Ölen ya da yaralanan yok
Eli silahlı genç bir süre sonra olay yerinden uzaklaşırken olayda yaralanan ya da ölen olmadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)