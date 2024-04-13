İstanbul Bağcılar'da Kripto para dolandırıcılarına 700 bin lira kaptıran kadın kayıplara karıştı Kripto para dolandırıcılarına toplam 700 bin lirasını kaptıran kadın, işyerinden 60 bin lira avans alarak kayboldu. Kadının ailesi kendisini aramaya başladı. Ailesi, kadının kendilerinden çekinip evine dönemediğini tahmin ediyor ve evine geri dönmeye çağırıyor.

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İHA

İstanbul, Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde ikamet eden 45 yaşındaki Meryem Tank, geçtiğimiz salı gününden bu yana kayıp.

Tank’ın kaybolmadan önce iş yerinden 60 bin lira da avans çektiğini biliniyor.

Meryem Tank, evden çıkmadan önce annesinden 2 bin lira istediği ve alamayınca da gezeceğini söyleyip evden ayrıldığı öğrenilen bilgiler arasında.

Verilen bilgilere göre Tank, daha önce 2 kez toplamda 700 bin lira çektiği kredileri kripto para dolandırıcılarına kaptırmıştı.

Ailesinin evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alamadıkları ablaları için emniyete ve savcılığa şikayette bulundu.

Ailesi kayıp kadının bulunmasını istiyor

Ailesi ise o zamandan beri kayıp olan Meryem Tank’tan haber alamıyor. Meryem Tank’ın kardeşi Ekrem Tank ablasına gelmesi için seslendi.

“Telefonundaki kriptocuların bilgilerine ulaşmayalım diye telefonu kırdı”

Ablasından Salı günü saat 16.00’dan beri haber alamadıklarını dile getiren Ekrem Tank, şu bilgileri verdi:

Mart ayının başlarında kripto para dolandırıcılarına 350 bin lira kredi çekip göndermişti. Biz iki kardeş olarak ablamızın o borcunu ödedik. O dönem bize güven sağlamak için iyi davranışlarda sergiledi. Biz telefonu elinden almıştık. Bize ceza vermek ister gibi dışarı çıkıp geç geliyordu. Biz merak ettiğimiz için telefonu geri verdik. Telefonundaki kriptocuların bilgilerine ulaşmayalım diye telefonu kırdı.

"Bankadan tekrar 350 bin lira kredi çektiğini öğrendik"

Kadir gecesi ben ona bir cep telefonu aldım. Camiye gidip geleyim uygulamaları beraber yükleriz dedim. Ben camiden gelince telefona uygulamaları kuralım dediğimde bankacılık şifrelerini bilmediğini söyledi. Bankaları arayıp şifreleri aldık. Bankacılık uygulamalarına girdiğimizde tekrardan 350 bin lira kredi çektiğini gördük. O akşam ifade vermek için beraber karakola gittik. Kadir gecesinin ertesi gününde savcılığa ifade vermeye gittik.

“İş yerinden 60 bin lira avans çektiğini söylediler”

Ablasının iş yerine giden Tank, orada öğrendiklerini de şu sözlerle anlattı:

Pazartesi ablamızı iş yerine götürdük. İş yerindeki müdürleriyle görüştük. Ablamızın içerden 60 bin lira avans çektiğini söylediler. Hiç bir yerde 'beni tehdit ediyorlar' demedi ama o gün iş yerinde müdürüne ‘abi beni tehdit ediyorlar’ dedi. Daha sonra ufak tefek şüpheli hareketler yapmaya başladı. Yanımızda durmak istemiyor, kaçıyor. Telefonu bizde olduğu için kriptocuların ulaşabileceğini zannetmiyorum.

“Annemizden 2 bin lira istemiş”

Ablasının evden ayrıldığı günü anlatan Ekrem Tank, evi terk etmeden annesinden 2 bin lira istediğini belirterek yaşananları şöyle aktardı:

Abla ben çocukları parka çıkarıyorum. Sende bizimle beraber gel dedim. Ablam bizimle gelmek istemedi. Ben çıktıktan 10 dakika sonra annemizden 2 bin lira istiyor. Annemde ne yapacağını sorunca ‘bir şeyler alacağım’ diyor. Annemde ‘şimdi o kadar harcama yapma bayramdan sonra alırız’ diyor.

"'Bu işin sonu ölüm, ben ölüp kurtulacağım' demişti"

Ablam kızıp ‘ben gezmeye çıkıyorum’ diyerek çıkıp gidiyor. O saatten sonra ablamdan haber alamadık. Ablamın dolandırıcılardan biriyle gittiğini zannetmiyorum. Ya onu biri yanına gelmesi için ikna etti ya da bizim yaptığımız baskıyla bunalıma girdi. Çünkü ilk dolandırıldığında bize söylemedi. Ne olduğunu sorduğumuzda ‘bu işin sonu ölüm, ben ölüp kurtulacağım’ şeklinde davranışlarda bulunuyordu.

"Ablamızın korkup geri gelmediğini düşünüyorum"

Ablamızın korkup geri gelmediğini düşünüyorum. Bugün gelsin başımızın üstünde taşırız. Yeter ki gelsin evimizde otursun. Çocukların, annemin ve bizim psikolojimiz bozuldu. İnsanların evine bayram geldi ama bizim evimiz cenaze evi gibi.

Kardeşten ablaya evine dön çağrısı

Tank, günlerdir kayıp olan ablasına seslenerek, “Bu paralar çok büyük paralar değil. Biz bu paraları hallederiz. Sana bu evde hiç kimse kızmayacak. Sen gel, başımızın üstünde yerin var.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)