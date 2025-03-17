İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü

AA & Ensonhaber

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde oturan 2 kişiye motosikletli kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Seydaş Ş. (22), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi altına alınan Aziz Can S.'nin (22) ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.