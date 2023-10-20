İstanbul Bahçelievler'de şüphelileri takip eden polis aracı kaza yaptı İstanbul Bahçelievler'de 'dur' ihtarına uymayan şüphelileri takip eden polis aracı kaza yapınca 2 polis memuru yaralandı.

DHA İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine içinde 2 kişinin bulunduğu otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheliler, polisin ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Fetih Caddesi'ne çıkan ara sokaklarda şüphelileri takip eden polis ekipleri, park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 2 polis memuru hafif yaralandı. Olay yerine gelen meslektaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk ederken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler aranıyor Şüpheliler, kullandıkları otomobil ile bir süre ilerledikten sonra aracı sokak arasına terk ederek yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)