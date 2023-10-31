İstanbul Bakırköy'de indirildiği otobüse tekme attı, taksinin camlarını kırdı Bakırköy'de alkollü olduğu belirlenen Nesip A. tartışma çıkarınca İETT otobüsten indirilince önce otobüse sonra yoldaki bir taksiye saldırdı. Necip A. gözaltına alındı.

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DHA

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Bakırköy Sakızağacı Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre aşırı alkollü olduğu belirlenen Nesip A., İETT otobüsü içinde tartışma çıkardı.

Yolcular tarafından otobüsten indirilen Nesip A. önce otobüsün camlarına ve kapısına tekmeler attı.

Park halindeki taksiye saldırdı

Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı Nesip A. bu kez de tekme atarak park halindeki bir taksinin aynasını kırdı: Hızını alamayan Nesip A. ardından da çevrede bulduğu sandalyeyle taksinin camına defalarca vurdu. Takside hasar meydana geldi.

Önce otobüse sonra taksiye zarar verdi, hızını alamadı bir kişinin aracına da saldırdı

Nesip A., yolda kendisine müdahale etmek isteyen bir kişinin aracına da zarar verince ikili arasında kavga yaşandı.

Gözaltına alındı

Saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Nesip A. hakkında "Mala zarar verme", "Kasten yaralama", "Kamu malına zarar verme" suçlarından işlem yapıldı. Nesip A.'nın ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)