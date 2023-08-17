İstanbul Bakırköy’de yayalara öncelik tanımayan sürücülere ceza yağdı Trafik polisleri drone destekli denetime çıktı, hatalı sürücüleri bir bir yakaladı. Sadece 'yayaya yol vermeyen' 9 sürücüye, toplam 17 bin 811 lira para cezası kesildi. Cezayı gören bir taksici “Yalan, böyle bir şey olabilir mi?” diyerek, tepki gösterdi.

İHA

İstanbul polisi, yayaya saygı duymayan sürücüye acımıyor…

Bugün Bakırköy’ün İncirli Caddesi üzerinde denetim yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücüleri drone ile tespit etti.

Mevzuata aykırı olarak araç kullanan, emniyet kemeri takmayan sürücüler de cezalardan nasibini aldı.

9 şoför, yayalara yol vermediği için ceza yedi

Yapılan denetimlerde sadece 9 şoför, yayalara yol vermediği için 17 bin 811 lira para cezası aldı.

Kişi başı 1.979 lira ceza kesilen sürücülerden taksiciler, bu duruma da isyan etti.

"Bu nasıl iş?"

Drone’a yakalanan taksicilerden biri, “Bu nasıl iş? Yalan, böyle bir şey olabilir mi?” diyerek tepki gösterdi.

"Fark etmeden yediğim bir ceza"

Bir diğer sürücü Doğukan Gündüz ise “Ceza yedim çünkü drone ile yapılan denetimde, drone yayaya yol vermediğimi tespit etmiş. Ben farkında değildim. Yoksa yayalarımızın her zaman önceliği vardır ki fark etmeden yediğim bir ceza. Yapacak bir şeyim yok.” dedi.

İfade vermediği için aranması bulunan bir minibüs şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyete çekildi.