İstanbul Balat'ta sahile vuran çöpler dikkati çekti İstanbul'un Fatih ilçesindeki Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vururken, ortaya çıkan görüntü ise çevre kirliliğini ortaya koydu.

AA

İstanbul'un bazı sahillerinde çevre kirliliği dikkati çekiyor.

Bu sahillerden birisi ise uğrak noktalardan olan Balat...

Fatih'te Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vururken, ortaya çıkan görüntü ise bölgedeki vatandaşları rahatsız etti.

Atıklar yüzeyi kapladı

Turistlerin de uğrak noktası olan Balat Sahili'ndeki yürüyüş yolunun kıyısına vuran atıklar, deniz yüzeyini kapladı.

Denize atılan çöpler

Deniz yüzeyinde çok sayıda inşaat atığı, giysi, yiyecek ambalajı, cam şişe ve teneke kutu gibi çöpler yer alıyor.

Özellikle sahil şeridinin yaklaşık 15-20 metrelik kısmını kaplayan atıklar nedeniyle görüntü ve çevre kirliliği oluştuğu gözlendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)