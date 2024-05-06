İstanbul Balat'ta sahile vuran çöpler dikkati çekti

AA
İstanbul'un bazı sahillerinde çevre kirliliği dikkati çekiyor.
Bu sahillerden birisi ise uğrak noktalardan olan Balat...
Fatih'te Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vururken, ortaya çıkan görüntü ise bölgedeki vatandaşları rahatsız etti.
Atıklar yüzeyi kapladı
Turistlerin de uğrak noktası olan Balat Sahili'ndeki yürüyüş yolunun kıyısına vuran atıklar, deniz yüzeyini kapladı.
Denize atılan çöpler
Deniz yüzeyinde çok sayıda inşaat atığı, giysi, yiyecek ambalajı, cam şişe ve teneke kutu gibi çöpler yer alıyor.
Özellikle sahil şeridinin yaklaşık 15-20 metrelik kısmını kaplayan atıklar nedeniyle görüntü ve çevre kirliliği oluştuğu gözlendi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış