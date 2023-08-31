İstanbul Başakşehir'de kurşunlanan lüks otomobil kamyona çarptı

DHA
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü seyir halinde olduğu sırada otomobile kurşun yağdırdı.
Bu sırada otomobilin sürücüsü kurşunların hedefi olmamak için manevra yaptı.
Kontrolden çıkan otomobil, o sırada ara sokaktan çıkan kamyona çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan olmadı
Olayda şans eseri yaralanan olmazken saldırıyı gerçekleştiren motosikletli kayıplara karıştı.
Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.