İstanbul Başakşehir'de minibüs şarampole uçtu: 1 ölü 1 yaralı İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa minibüsün bariyerleri aşarak şarampole uçtuğu kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

DHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde kapalı kasa minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından yolun alt kısmına uçtu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ölü 1 yaralı

Sağlık ekipleri araç sürücüsü Eyüp Kaya'nın öldüğünü belirledi.

Kaya ile aynı iş yerinde çalışan Tahsin Demir ise yaralındı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, ambulansla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından 3 çocuk babası Eyüp Kaya'nın cenazesi morga gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)