İstanbul Bayrampaşa'da bir kadın tartıştığı eşi tarafından öldürüldü İstanbul Bayrampaşa'da tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

DHA İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında eşi ile tartışmaya giren kadın silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren koca olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak kadını en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede can verdi Kadının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.