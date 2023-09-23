İstanbul Bayrampaşa'da ehliyet sınavı için beklerken hayatını kaybetti İstanbul Bayrampaşa'da ehliyet sınavına girmek için sıra bekleyen Akif Türkmen (32), yaslandığı çitin yıkılması üzerine 10 metreden düşerek can verdi.

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AA

Bayrampaşa'da ehliyet sınavına girmek için sıra bekleyen kişi, yaslandığı çitin yıkılmasıyla birlikte düşerek hayatını kaybetti.

Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde ehliyet sınavına girmek için belirlenen noktaya gelen 32 yaşındaki Akif Türkmen sırasını beklerken yaslandığı çitin yıkılması üzerine yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından düştü.

Türkmen, Büyük İstanbul Otogarı'nda park halindeki otobüslerin arasına düşerek ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı

Türkmen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yapmasına ve tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanıklarından Melik Çiftçi, sınav için yolun kenarında beklediklerini, bu sırada Türkmen'in düştüğünü söyledi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Haberin duyulması üzerine olay yerine gelen Türkmen'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Düşme anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, Türkmen'in düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)