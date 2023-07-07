İstanbul Bayrampaşa'da havuzda hareketsiz halde bulunan lise öğrencisi öldü

AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ne üye olan lise 4. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez, salı günü görevliler tarafından havuzda hareketsiz halde bulundu.
İlk müdahalesi yapılan Erdönmez, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaşam savaşını kaybetti
Tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Erdönmez’in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İşlemleri tamamlanan gencin cenazesi ailesine teslim edildi.
Polisin spor kompleksindeki görevlilerin ifadesine başvurduğu öğrenildi.